“Temptation Island”, Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati

Le ha chiesto la mano per tre volte, una durante il falò di “Temptation Island”, l’ultima la notte prima del sì e ora finalmente Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati. Una cerimonia in mezzo alla natura con parenti e amici, lei in abito bianco e lui in abito elegante blu tra scambi di baci e tanti sorrisi. “Fra qualche ora finalmente, dopo un'attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito - scriveva poche ore prima Ste - Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”.