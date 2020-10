"Temptation Island", Speranza e Alberto al falò di confronto: "Qui sono stato bene"

Dopo la passione nata nel villaggio dei fidanzati insieme alla tentatrice Nunzia, per Alberto è giunto il momento di confrontarsi all'ultimo falò con la fidanzata Speranza, che durante l'esperienza a "Temptation Island" ha assistito tra lacrime e disperazione a quanto stava succedendo dall'altra parte.



"Io non sarei mai capace di farti del male in questo modo" commenta, orgogliosa di non aver chiesto anticipatamente il falò. "Ho iniziato questo percorso con l'obiettivo di trovare serenità e stare bene con me stesso, senza essere finto", prova a spiegare Alberto, ammettendo di essere stato bene con Nunzia, ma di aver agito anche nell'interesse della stessa Speranza.



Nel rivedere quanto accaduto nei 21 giorni vissuti separati, la ragazza non vuole sentire ragioni e non riesce a giustificare il comportamento di Alberto, mettendo in evidenza la profonda spaccatura tra i due.



Martedì 20 ottobre, nell'ultima puntata di "Temptation Island", si scoprirà se decideranno di uscire insieme e riprovarci, oppure se prendere strade diverse dopo ben 16 anni di fidanzamento.