"Temptation Island", tra Alberto e la single Nunzia scatta il bacio e Speranza si dispera

A "Temptation Island" era nell'aria già da diverse puntate e alla fine il bacio tra Alberto e la tentatrice Nunzia è arrivato. Come mostrato a Speranza durante l'ultimo falò delle fidanzate, il ragazzo ha proposto alla single un giro in barca, trascorrendo fuori anche la notte.

E proprio dopo una cena romantica, i due lasciano libero sfogo alla passione, baciandosi fino a notte fonda. "Non credo di meritare tutto questo", commenta Speranza in lacrime.

La ragazza poi si confronta con la conduttrice Alessia Marcuzzi "Io oggi sono convinta che fuori sia capitato, ma mi ha sempre mandato fuori strada". Infine le previsioni sul falò di confronto finale con Alberto: "Per me lui non ci sarà".