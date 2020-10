"Temptation Island", Francesca e Salvo escono insieme dopo il falò

A "Temptation Island" è arrivato il momento del falò di confronto finale per Francesca e Salvo, l'ultima coppia ad aver intrapreso il viaggio dei sentimenti. I due si accusano a vicenda di non essersi dati le attenzioni dovute e questo, almeno in un primo momento, sembra non riuscire a farli andare oltre.



"Se adesso tu non hai la forza di darmi quello che vorrei, non credo sia il caso di continuare insieme - frena Francesca, che poi aggiunge - Questo non significa che io non sia innamorata". "Se tu non hai la forza di andare avanti io mi pentirò per tutta la vita del mio comportamento", ribatte Salvo, che si sente diverso e pronto a dimostrare tutto il suo amore alla ragazza.



"So che abbiamo creato delle barriere, ci siamo persi di vista, ma l'importante è avere la voglia di andare avanti e riprovarci", conclude Francesca prima di riabbracciare il suo fidanzato.