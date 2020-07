Temptation Island: modelli e sportivi, ecco i 12 single tentatori 

E' partita la nuova edizione di " Temptation Island " e i tentatori che dovranno mettere in difficoltà la tenuta delle coppie in gara si sono già fatti notare. Tra modelli, sportivi e volti noti per qualche passaggio televisivo, è tutto uno sfoggio di muscoli, corpi scolpiti e curati al dettagloi. Andiamo a vedere chi sono.

Temptation Island, le foto dei 12 single tentatori Da video 1 di 25 Alessandro Basciano Instagram 2 di 25 Alessandro Basciano Instagram 25 di 25 Bohdan Beyba Instagram 25 di 25 Bohdan Beyba Instagram 25 di 25 Alberto Cafarchia Instagram 25 di 25 Alberto Cafarchia Instagram 25 di 25 Francesco Cottarelli Instagram 25 di 25 Francesco Cottarelli Instagram 25 di 25 Simone Garato Instagram 10 di 25 Simone Garato Instagram 11 di 25 Marco Guercio Instagram 12 di 25 Marco Guercio Instagram 13 di 25 Davide Lorusso Instagram 14 di 25 Davide Lorusso Instagram 15 di 25 Francesco Muzzi Instagram 16 di 25 Francesco Muzzi Instagram 17 di 25 Giuseppe Salomone Instagram 18 di 25 Giuseppe Salomone Instagram 19 di 25 Carlo Siano Instagram 20 di 25 Carlo Siano Instagram 21 di 25 Alessandro Ubaldi Instagram 22 di 25 Alessandro Ubaldi Instagram 23 di 25 Alex Usai Instagram 24 di 25 Alex Usai Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Il lato hot di "Temptation Island", ecco chi sono le dieci single

Anche quest'anno non mancano "reduci" da "Uomini e donne". Il più celebre di questi è probabilmente Alessandro Basciano, che fece da corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Ma dal salotto di Maria De Filippi sono passati anche Marco Guercio e Francesco Muzzi. Da "uomini e donne" è passato anche Simone Garato, noto anche in versione cantautore.

Dagli studi televisivi alle palestre e ai campi di gioco. Sono tanti infatti gli atleti e sportivi tra i dodici single. Francesco Cottarelli è un pallavolista di A1, che milita nel Padova. Alessandro Ubaldi unisce allo sport sole e sabbia, distinguendosi nel beach volley del cui campionato italiano è stato protagonista per anni.

Giuseppe Salomone è un calciatore che milita in una squadra della serie C olandese. Carlo Siano è invece un kickboxer provetto che ha però avuto già contatti con il mondo dello spettacolo: è stato infatti eletto "Bellissimo d'Italia" e ha partecipato al video di "Notte perfetta" di Cristiano Malgioglio. Alle passerelle è abituato anche Alberto Cafarchia che ha partecipato a Mister Italia.

Ma ci sono anche tentatori dalle professioni più varie. Davide Lorusso è per esempio un apprezzato bartender mentre Baya Bodhan, ucraino che vive in Italia da 10 anni, lavora in una ditta di costruzioni. Alex Usai è impiegato in una multinazionale mentre

POTREBBE INTERESSARTI: