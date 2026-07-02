"Temptation Island" leader della serata, da record sui social

Ancora ottimi ascolti per "Temptation Island": la puntata andata in onda il primo luglio su Canale 5 cresce e si conferma leader della serata con 3.819.000 spettatori e il 26.6% di share (che sale al 33.3% sul target commerciale). Il secondo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.530.000 spettatori.