"Temptation Island", Gabriele e Sara un mese dopo: "Abbiamo due modi diversi di amarci"

Sara racconta di aver attraversato "un periodo difficile e pesante, fatto di alti e bassi", affrontato con il supporto della famiglia. Il racconto si sofferma sull'incontro avvenuto con Gabriele: "Ci siamo visti un paio d'ore, ore di silenzio. Non abbiamo parlato di noi tranquillamente, sapere come stava. Gli ho fatto queste domande ma non voleva parlarmi, non voleva affrontare troppo il discorso. Diceva di soffrire la separazione e che vedermi gli avrebbe fatto male".



"Ho iniziato a lavorare tanto su me stessa, a pensare a me - prosegue Sara -. È tosta, litigo anche con me stessa, e vorrei essere più forte perché ho scoperto che non sono come mi sono sempre mostrata".



"Ho capito che nessuno dei due è sbagliato o cattivo. Semplicemente abbiamo due modi diversi di amarci e insieme non viaggiano in sintonia. Ma soprattutto ho capito che prima di essere "la sua Saretta" sono anche una persona e non vorrei più annullarmi per dimostrare a qualcuno che l'amore da parte mia c'è".



Infine la precisazione in merito al single Andrea, con cui è stato in contatto solo nei primi giorni: "Avevo paura di uscire da una cosa aggrappandomi a un'altra, invece mi sono chiusa in me stessa".