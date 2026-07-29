"Temptation Island", Gabriele e Sara un mese dopo: "Abbiamo due modi diversi di amarci"

Prima la gelosia, poi le lacrime al falò di confronto e infine la lettera di scuse: Gabriele e Sara hanno vissuto il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island" in maniera particolarmente intensa, arrivando alla sofferta decisione di interrompere la loro storia d'amore. Un mese dopo il reality, i due confermano la scelta presa al falò e rivelano di aver intrapreso un percorso individuale.
Il percorso di Gabriele e Sara a "Temptation Island"
Insieme da oltre sei anni, i due si erano rivolti a "Temptation Island" per fare chiarezza su una relazione fatta troppo spesso di alti e bassi. Fin dall'inizio del reality, Gabriele è chiamato a fare i conti con il malumore esternato da Sara, che nel frattempo trova una spalla nel single Andrea.
La crescente complicità tra i due spinge Gabriele a correre verso il villaggio delle fidanzate, alla ricerca di un confronto proprio con il single. Una reazione che successivamente lo porta a richiedere il falò di confronto anticipato. Qui, Gabriele ammette gli errori fatti nel corso della storia d'amore con Sara e proprio per questo decide di allontanarsi da lei.
Seguirà in un secondo momento una lettera di scuse in cui il ragazzo, in lacrime, prende atto di essere responsabile della loro rottura a causa di un atteggiamento troppo possessivo.
Gabriele, un mese dopo
Il primo a incontrare Filippo Bisciglia è Gabriele, che spiega le sensazioni vissute una volta rientrato a casa. "Dopo l'uscita dal villaggio è andata sempre meglio. Pochi giorni dopo mi sono rivisto con Sara, eravamo in macchina ma poi ho usato una scusa per tornare a casa mai. Non sentivo più che quello era il mio posto", è il suo commento.
Quindi, precisa: "Mi sono incolpato di tantissime cose, ma oggi sono consapevole che non è stata tutta colpa mia. Perché anche lei ha fatto la sua parte con il tentatore". E ancora: "Ho intrapreso un percorso personale e credo che continuerò a farlo perché mi fa stare meglio e mi aiuta a gestire tutto, soprattutto gli impulsi che ho".
Quindi, conclude ammettendo di non provare la mancanza di Sara. "Le altre volte che ci siamo lasciati io dovevo uscire perché le pareti mi mangiavano, oggi invece sto bene anche a casa".
Sara, un mese dopo
Sara racconta di aver attraversato "un periodo difficile e pesante, fatto di alti e bassi", affrontato con il supporto della famiglia. Il racconto si sofferma sull'incontro avvenuto con Gabriele: "Ci siamo visti un paio d'ore, ore di silenzio. Non abbiamo parlato di noi tranquillamente, sapere come stava. Gli ho fatto queste domande ma non voleva parlarmi, non voleva affrontare troppo il discorso. Diceva di soffrire la separazione e che vedermi gli avrebbe fatto male".
"Ho iniziato a lavorare tanto su me stessa, a pensare a me - prosegue Sara -. È tosta, litigo anche con me stessa, e vorrei essere più forte perché ho scoperto che non sono come mi sono sempre mostrata".
"Ho capito che nessuno dei due è sbagliato o cattivo. Semplicemente abbiamo due modi diversi di amarci e insieme non viaggiano in sintonia. Ma soprattutto ho capito che prima di essere "la sua Saretta" sono anche una persona e non vorrei più annullarmi per dimostrare a qualcuno che l'amore da parte mia c'è".
Infine la precisazione in merito al single Andrea, con cui è stato in contatto solo nei primi giorni: "Avevo paura di uscire da una cosa aggrappandomi a un'altra, invece mi sono chiusa in me stessa".