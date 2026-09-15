"Temptation Island e poi... e poi...", è finita tra Iris e Andrea: "Disinteresse e altre chat"

Sembrava un nuovo inizio, invece è stato l'inizio della fine. A "Temptation Island e poi... e poi...", Iris e Andrea spiegano di aver messo la parola fine alla loro relazione. Nel corso dell'appuntamento con Filippo Bisciglia, i due si sono presentati separati. A spiegare come sono andate le cose è Iris per prima: "Sembrava andare tutto per il meglio - ha raccontato -, sembravamo aver trovato una nuova complicità. Poi però le cose sono tornate praticamente come prima".
L'estate di Iris e Andrea
Nonostante l'anello regalato da Andrea nel corso della puntata registrata un mese dopo la fine del programma, la ragazza spiega che il suo ex è ricaduto negli stessi errori del passato: "Mi sono accorta di nuovi atteggiamenti strani da parte sua - ha detto -. Gli stessi che ci hanno spinto ad accettare di partecipare al programma. Ho scoperto nuove chat con una ragazza con cui ho litigato perché si è comportata molto male con me, una conversazione partita da su Instagram ed è proseguita su WhatsApp. Non grave come le precedenti che avevo scoperto ma che mi ha fatto riflettere". Non solo, Iris sostiene che Andrea non dia valore alle cose che per lei sono importanti: "Gli ho chiesto di accompagnarmi a comprare un jeans che avevo visto - ha raccontato -, ma lui non è voluto venire. Quando siamo usciti io sono andata da una parte, lui è andato dall'altra per stare al bar con gli amici".
Per Iris la storia può considerarsi conclusa: "Ne abbiamo parlato più volte, abbiamo litigato e ne abbiamo parlato anche in maniera più calma, ma non c'è una soluzione perché lui dà un peso alle cose e io gliene do un altro".
La versione di Andrea
Subito dopo è il turno di Andrea. Il ragazzo si presenta davanti a Filippo Bisciglia spiegando di essere ancora innamorato di Iris ma di aver preso consapevolezza del fatto che la loro storia è finita. "Lei non mi ama più - ha detto -, io sono fatto così. Non posso cambiare, posso provare a modificarmi ed è quello che ho cercato di fare per un certo periodo ma non riesco a essere diverso da quello che sono". Parole che segnano la fine della loro relazione.