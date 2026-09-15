"Temptation Island e poi... e poi...", è finita tra Iris e Andrea: "Disinteresse e altre chat"

Nonostante l'anello regalato da Andrea nel corso della puntata registrata un mese dopo la fine del programma, la ragazza spiega che il suo ex è ricaduto negli stessi errori del passato: "Mi sono accorta di nuovi atteggiamenti strani da parte sua - ha detto -. Gli stessi che ci hanno spinto ad accettare di partecipare al programma. Ho scoperto nuove chat con una ragazza con cui ho litigato perché si è comportata molto male con me, una conversazione partita da su Instagram ed è proseguita su WhatsApp. Non grave come le precedenti che avevo scoperto ma che mi ha fatto riflettere". Non solo, Iris sostiene che Andrea non dia valore alle cose che per lei sono importanti: "Gli ho chiesto di accompagnarmi a comprare un jeans che avevo visto - ha raccontato -, ma lui non è voluto venire. Quando siamo usciti io sono andata da una parte, lui è andato dall'altra per stare al bar con gli amici".