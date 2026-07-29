"Temptation Island", Andrea e Iris un mese dopo: "Questo anello rappresenta la nostra storia"

La coppia conferma la scelta presa al falò e ammette di aver vissuto dei giorni particolarmente intensi, fatti di alti e bassi. "Abbiamo discusso, parlato, pianto, mi sono emozionato", spiega Andrea, al quale fa poi eco Iris. "Abbiamo parlato tanto da soli, gli ho fatto capire quali fossero i comportamenti che mi facevano star male. Perché io non voglio che lui cambi e che diventi un'altra persona, io mi sono innamorato di lui per come è".



Dopo il racconto, Andrea dona alla fidanzata un anello che rappresenta tutta la loro storia d'amore. "Per me Temptation Island mi ha permesso di ritrovarmi. Non mi sembrava vero".

Un gesto, insomma, destinato a simboleggiare il nuovo inizio della coppia.