"Temptation Island", Claudia chiede il falò di confronto: “Ora sono convinta"

Se nelle prime puntate di "Temptation Island" non si era detta sicura dei suoi sentimenti nei confronti del fidanzato, dopo il secondo falò Claudia fa chiarezza dentro di sé e chiede di poter parlare con Ste, con cui dovrebbe unirsi in matrimonio il 7 agosto.

"Sto una m****a. Ho visto che ti sei lasciata andare, che hai parlato male di me, che non hai raccontato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei", esordisce il ragazzo, prima di sentire le spiegazioni della fidanzata.

"Alcune cose le ho dette per avere una tua reazione", ammette lei, sottolineando di voler far funzionare di nuovo le cose. "Mi impegnerò a migliorare, ma vorrei ritrovare la complicità che c’era prima. Vorrei fossi più attento alle piccolezze, ai miei stati d’animo. Vorrei che quando provo a parlarti, a spiegarti delle cose, non ti metti subito sulla difensiva e alzi la voce. Perché poi così io mi chiudo e non riesco più a dirti niente".

Claudia decide, quindi, di uscire dalla trasmissione con Ste, confermando la data del matrimonio: "Sì, ora sono convinta, mi è bastato guardare i suoi occhi".