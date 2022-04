"Temptation Island", Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sposano: invitati vip alle nozze

E' un momento magico per Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino.

Il 28 maggio i due ex partecipanti di " Temptation Island " convoleranno a nozze per suggellare il loro amore, che ha superato anche la prova del programma di Canale 5. I matrimoni saranno ben due: il primo religioso in una chiesa di Nettuno, in provincia di Roma, in cui ci saranno solo sposi e testimoni, il secondo civile al castello Odescalchi di Bracciano a cui seguirà una grande festa... piena di vip.