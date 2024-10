Dopo aver visto l'ennesimo video di Mirco e Alessia, la fidanzata Giulia lo chiama per un falò di confronto: "Basta, sono convinta della mia scelta". In stanza confida poi alle ragazze di essere pronta a cambiare e di voler aggiustare le cose per il forte sentimento che prova nei suoi confronti. Purtroppo il sospirato lieto fine non arriva. Mirco non si presenta in spiaggia e Filippo consiglia alla fidanzata di lasciargli ancora un po' di tempo. Giulia accetta il consiglio e lascia passare la notte prima di chiamarlo una seconda volta, dopo aver visto i nuovi video di lui con la single. A quel punto, però, scopre che il fidanzato ha passato la notte fuori con la tentatrice. Senza perdersi d'animo, Giulia chiede a Filippo di raggiungerlo per fargli arrivare il messaggio: "Digli proprio che se non viene lo vado a prendere per i capelli. Ora basta, è finita... ho capito tutto".