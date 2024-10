"Temptation Island", Alfred lascia Anna al falò di confronto: "Grato per la tua famiglia"

"Voglio dirti la verità perché mi hai fatto capire cosa vuol dire essere una famiglia", esordisce Alfred che più volte scoppia in lacrime e promette di chiedere scusa ai genitori di Anna. La fidanzata non ci sta e chiede di rivedere insieme a lui il video del bacio in spiaggia con la single Sofia. "Dici di aver sempre portato rispetto alla mia famiglia ma non ti stai pentendo di quello che hai fatto?", accusa la ragazza che gli rimprovera di non aver chiesto prima il falò di confronto. "Se mi avessi detto che non mi amavi senza quel bacio ti avrei stretto la mano", afferma la ragazza.