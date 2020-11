"Temptation Island", Anna Boschetti rivela: "Andrea Battistelli mi ha tradita"

LEGGI ANCHE > "Temptation Island", Andrea e Anna un mese dopo: "Siamo andati a convivere"

I due romani hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per sanare i problemi derivati dalla differenza d’età. Mentre lei voleva un matrimonio e un figlio, lui avrebbe voluto poter mettere la carriera al primo posto, non sentendosi pronto al grande passo. Dopo un percorso tortuoso, la coppia aveva deciso di lasciare insieme il programma. E poi addirittura, tornati alla realtà, i due avevano trovato un equilibrio. Poi alcuni giorni fa è stato l'influencer Amedeo Venza a lanciare il gossig dell'infedeltà di Andrea. Mentre in soccorso del giovane è arrivato Lorenzo Amoruso che, dopo essere stato la sua guida spirituale durante il programma, ha deciso di spezzare una lancia a suo favore cercando di spegnere le polemiche.

Anna Boschetti ha deciso di rompere il silenzio con una confessione shock: "Quello che dice Amedeo Venza è tutto vero, Andrea si è frequentato con due tentatrici, una notte per quello che so io, dentro al suo ristorante. Si sono chiusi lì dentro fino alle 4 della mattina, non so cosa sia successo e non lo voglio sapere. Ne verrano fuori altre? Staremo a vedere ma è tutto vero", ha rivelato.

La ragazza non si è fermata qui, e ha attaccato direttamente Amoruso, senza fare il suo nome: "A questo punto parlo io dato che è sceso da Firenze l’avvocato delle cause perse a prendere le parti del bello. Non ti permetterò più di nominarmi e parlare di me, pensa alla tua vita e parla della tua vita se hai da dire qualcosa". La Boschetti ha puntualizzato, inequivocabilmente amareggiata: "Io non mi inventerei mai un gossip così brutto solo per aumentare follower, perché in ballo c’è il sentimento di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia. Non mi permetterei mai di inventare una cosa del genere".

