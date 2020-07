Anna sotto le coperte con il single Carlo e offende Andrea: "È un mezzo uomo"

Prosegue il complicato viaggio nei sentimenti a "Temptation Island" di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La donna, dieci anni più grande del fidanzato, continua a cercare la strategia della gelosia, lasciandosi stuzzicare dal single Carlo, per far in modo che Andrea si decida a metter su famiglia con lei e darle un altro figlio.





Questa volta, la donna è stata beccata dalle telecamere sotto le coperte con il tentatore. Immagini che hanno infastidito, e non poco, il fidanzato Andrea. E come se non bastasse, il ragazzo nel pinnettu ha sentito Anna dargli del "mezzo uomo". Secondo Anna, infatti, dietro la reticenza di Andrea, c'è la sua famiglia che, in qualche modo, ostacolerebbe la loro relazione.

La coppia uscirà insieme dal programma? Per saperlo, l'appuntamento è per giovedì 30 luglio in prima serata su Canale 5 per l'ultima puntata di "Temptation Island"