“Temptation Island”, Andrea pazzo di gelosia lancia sedie in aria

Dopo essersi separati Anna e Andrea iniziano già a passare un periodo di forte crisi a "Temptation Island". Lui, infatti, lamenta di non essere rispettato e di sentire continue pressioni per fare un figlio o sposarsi. Anna, dall’altra parte, ricorda come lei a 36 anni non può aspettare troppo e se lui non vuole davvero queste cose è meglio che si cerchi un’altra fidanzata. Le prime immagini che lei vede, però, la feriscono molto: l'osservare il proprio compagno con le single e sentire i continui dubbi che lo assillano la fanno soffrire.

La paura di perderlo e il volersi vendicare portano Anna a fingere interesse per i single, a ballare in modo seducente e a chiudersi in bagno con uno di loro con l’unico scopo di ingelosire Andrea. Vedendo quelle immagini durante il primo falò, il ventisettenne non riesce a trattenere la rabbia e una volta tornato al villaggio inizia a lanciare delle sedie e a tirare pugni ai tavolini. Una frustrazione forte che si trasforma in incredulità quando scopre che tutto quello che aveva visto era una recita messa in atto proprio per farlo ingelosire.