"Temptation Island", alla scoperta delle sei coppie concorrenti

Sei coppie pronte a mettere alla prova il loro amore, per superare dubbi e insicurezze, per capire se gli innamorati torneranno a casa ancora insieme oppure decideranno di prendere strade diverse.

Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 prende il via il viaggio dei sentimenti di "Temptation Island", con una nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Tra chi cerca un cambiamento, chi è geloso e teme il tradimento del proprio partner, o chi cerca semplicemente una conferma concreta, ecco chi sono i concorrenti pronti a iniziare questa nuova avventura.

Carlotta e Nello - È Carlotta a prendere l'iniziativa e a fare il primo passo per partecipare a "Temptation Island" insieme al fidanzato Nello, con la speranza di poter dare una scossa al loro rapporto. Insieme da più di sei anni, lei spera nel matrimonio, ma lui ha una visione diversa: "Lei vuole a tutti i costi sposarsi, mentre io sono per la convivenza".



Nadia e Antonio - Dieci anni di differenza tra Antonio e Nadia, insieme da quasi due anni. E proprio il 37enne ha deciso di contattare la trasmissione "perché anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per costruire un futuro insieme". "Io sono una persona con la testa sulle spalle mentre lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non fare niente". Nadia, però, non ha nessuna intenzione di cambiare il suo modo di essere: "Pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava ma io sono totalmente l'opposto. Non permetterò né a lui né a nessun altro di cambiarmi".

Gennaro e Anna - Insieme da sei anni e, dopo vari tira e molla, Gennaro e Anna hanno deciso di mettersi alla prova a "Temptation Island" con la speranza che il reality possa aiutarli a capire meglio se sono fatti l'uno per l'altra. Avranno le risposte che stanno cercando?

Amedeo e Sofia - Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni e hanno deciso di partecipare alla trasmissione di Canale 5 per capire se sono pronti a creare una famiglia. A dividerli i progetti futuri, perché se lei vorrebbe andare a convivere e avere una famiglia, il ragazzo non sembra essere dello stesso avviso. E proprio i suoi dubbi sembrano aver fatto scricchiolare la loro relazione.

Alberto e Speranza - Sono fidanzati da ben 16 anni, eppure la storia tra Alberto e Speranza sembra essersi momentaneamente arginata. "Non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei", ha ammesso il ragazzo, pronto a mettersi definitivamente alla prova sperando di ottenere nel reality determinate risposte.

Serena e Davide - A mettere in pericolo il rapporto tra Davide e Serena è la gelosia del ragazzo. Lei ha 25 anni ed è di Napoli e ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per mettere alla prova il suo rapporto con il compagno con cui è insieme da 2 anni e 8 mesi. Quando tra loro è sbocciato l'amore erano amici ed entrambi fidanzati con altre persone, finché tra loro qualcosa è scattata una scintilla che ha cambiato tutto. Eppure le storie precedenti li hanno portati a compiere un lungo percorso, che non sembra essere ancora terminato.