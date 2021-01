"Temptation Island", Alberto e Speranza si sono ritrovati: proposta di matrimonio da film

"Temptation Island", la proposta di matrimonio di Alberto a Speranza Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per nascondere le sue reale intenzioni Alberto ha raccontato a Speranza che era stato organizzato un servizio fotografico con tutti i partecipanti della trasmissione. Quando la Capasso è arrivata sul posto, ha trovato un'enorme scritta luminosa che recitava "Sposami". Difficile resistere, soprattutto quando Alberto si è inginocchiato davanti a lei e ha sfoggiato il brillocco d'ordinanza.

A dire il vero qualche concorrente di "Temptation Island" era presente. Infatti c'erano i concorrenti delle ultime due edizioni Annamaria Laino, Anna Ascione, Nadia Chahar, Sofia Nesci e Francesca Merra.

Archiviato dunque il tradimento di Alberto durante il docu-reality, quando si era fatto affascinare dalla tentatrice Nunzia arrivando fino a un bacio che aveva gettato nello sconforto la povera Speranza che in un attimo aveva visto andare in fumo 16 anni di fidanzamento. Ma anche se da "Tempation Island" sono usciti separati, il sentimento li ha riuniti nel giro di qualche mese, dando la spinta decisiva per il grande passo.

