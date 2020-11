Telemaco contro Guenda Goria: "Non posso accettare di essere stato lasciato in diretta tv" 

Continua a tenere banco la relazione tra Guenda Goria e il suo ex fidanzato, Telemaco. L'ultima eliminata dalla Casa del "Grande Fratello Vip" ha dichiarato di aver interrotto la relazione con l'uomo ma a "Live - Non è la d'Urso" dice di star soffrendo per lui: "L'ho lasciato, è vero, ma sto soffrendo".

Intanto Telemaco ha mandato un videomessaggio al programma, in cui ha parlato della loro storia: "Non posso accettare di essere stato lasciato in diretta tv nazionale - ha spiegato l'uomo - ma non mi sono piaciuti i modi che ha usato per parlare di me e anche della sua famiglia". Guenda ha poi risposto: "Io avrei bisogno di parlare con lui, avrei avuto bisogno del suo supporto".