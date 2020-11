Guenda Goria, spunta un ex: "Quando discuteva con Telemaco voleva tornare da me"

Spuntano nuovi retroscena sulla relazione tra l'ultima concorrente eliminata dal "Grande Fratello Vip", Guenda Goria, e il suo compagno Telemaco. A "Live - Non è la d'Urso" parla Christian Leone, ex della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che ha rivelato nuovi retroscena: "Io e Guenda ci siamo conosciuti in un resort in Egitto - dice - ma io conosco bene anche Telemaco".



Tuttavia, sembra che la relazione tra i tre, a un certo punto, avesse preso le sembianze di un triangolo amoroso. Almeno stando alle dichiarazioni rilasciate in diretta da Christian Leone: "Ogni volta che Guenda discuteva con Telemaco, poi voleva tornare con me".