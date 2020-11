Guenda Goria: "Grazie al GfVip ho ritrovato mio papà e sono tornata single"

Guenda Goria dentro e fuori dal "GF Vip" Chi 1 di 18 Chi 18 di 18 Chi 18 di 18 Chi 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Al settimanale diretto da Signorini, Guenda racconta ancora che dopo l'uscita dal reality di Canale 5 "chi non si è degnato di chiamarmi è Telemaco, ci sono rimasta malissimo. Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie". E poi annuncia ufficialmente: "Comunque l’ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa. Un uomo? Ora non è necessario”.

Nell'ultima puntata del "GfVip" Guenda, senza peli sulla lingua, ha sferrato un attacco frontale a Elisabetta Gregoraci, in collegamento con la Casa. Anche nell'intervista la ragazza si esprime senza mezzi termini nei confronti dell’ex moglie di Briatore: “Non mi piace. Il suo essere falsa viene fuori sempre di più, priva di ironia, scioccante. Nella sua perfezione c'è qualcosa di sinistro, manca in pieno di umanità".

Il futuro? Guenda è sicura e decisa con i suoi sogni: "La politica. Portare avanti battaglie in difesa delle donne da sempre è una mia passione viva". Senza però rinunciare al desiderio di diventare, un giorno, mamma.





TI POTREBBE INTERESSARE: