Al "GF Vip" acceso confronto tra Guenda ed Enock: "Passano messaggi gravi"

La tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con il tentativo di chiarimento tra Guenda Goria ed Enock Barwuah, protagonisti di un acceso confronto dopo alcune frasi rivolte a Dayane Mello da parte di Mario Balotelli, ospite a sorpresa del dodicesimo appuntamento.



"Passano cose gravi e non ne parliamo", accusa Guenda scatenando la reazione del ragazzo. "Ha voluto tirare fuori l'argomento in un momento in cui non c'entrava niente", commenta Enock sospettando una strategia da parte della figlia di Maria Teresa Ruta.



In merito alla vicenda anche gli altri concorrenti si dividono, con la contessa Patrizia De Blanck che prende le difese di Enock, definito invece come un "muro di gomma" da parte di Tommaso Zorzi.