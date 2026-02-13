Teddi Mellencamp, la lotta contro il cancro e la sua nuova vita: “Devo ritrovare me stessa”

A 44 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro e 17 interventi a cervello e polmoni, Teddi Mellencamp, celebre volto della tv americana, è oggi impegnata in una sfida altrettanto difficile: quella di riprendere in mano la propria vita.

In un’intervista rilasciata a Page Six, Teddi ha confessato la sofferenza provata dopo le interminabili analisi e gli interventi subiti, che hanno indubbiamente lasciato il segno sulla sua psiche.

“Sono stata in terapia. Ho lavorato sodo per cercare di trovare quella pace, quella felicità, quella gioia: ritrovare me stessa”, ha raccontato senza nascondere le fatiche che ha dovuto affrontare.