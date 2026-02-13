Teddi Mellencamp, la lotta contro il cancro e la sua nuova vita: “Devo ritrovare me stessa”
L’ex conduttrice di Real Housewives of Beverly Hills racconta la sua battaglia e la difficoltà nel riprendere in mano la propria vita dopo l’operazione
Teddi Mellencamp © Instagram
A 44 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro e 17 interventi a cervello e polmoni, Teddi Mellencamp, celebre volto della tv americana, è oggi impegnata in una sfida altrettanto difficile: quella di riprendere in mano la propria vita.
In un’intervista rilasciata a Page Six, Teddi ha confessato la sofferenza provata dopo le interminabili analisi e gli interventi subiti, che hanno indubbiamente lasciato il segno sulla sua psiche.
“Sono stata in terapia. Ho lavorato sodo per cercare di trovare quella pace, quella felicità, quella gioia: ritrovare me stessa”, ha raccontato senza nascondere le fatiche che ha dovuto affrontare.
La diagnosi e l’operazione
La sua battaglia ha inizio nell’ottobre del 2022, quando le viene diagnosticato un melanoma allo stadio 2. Poi, appena un anno fa, un semplice controllo di routine si è trasformato in uno spartiacque per la sua vita: “Pensavo di soffrire di emicrania, nel giro di 24 ore stavo subendo un intervento chirurgico su tumori allo stadio 4 delle dimensioni di una prugna nel mio cervello”.
“Quando ho ricevuto la diagnosi ero sotto shock, mi sentivo stordita”, ha raccontato Teddi, la quale, però, non si è mai lasciata andare allo sconforto. “Ci saranno ancora giornate dure – ha continuato –, ma continuo a lottare seguendo le terapie”.
Ad oggi, infatti, nonostante il tumore sia sparito, le cure continuano, e per la remissione completa c’è ancora bisogno di tempo. Tempo che, però, Teddi vuole investire al meglio.
La nuova vita di Teddi Mellencamp dopo il cancro
Appena una settimana fa Teddi Mellencamp ha partecipato al programma TV “The Masked Singer” su Fox con l’obiettivo chiaro di tornare alla sua normalità e di riprendersi ciò che la lotta al cancro le ha tolto.
Un vero esempio di resilienza e una voglia di vivere più forte di qualunque malattia: in questo modo Teddi Mellencamp è riuscita a compiere quello che molti medici ritengono un miracolo. Quando, però, qualcuno le parla della “forza” che ha avuto in questo percorso, lei risponde in questo modo: “Tutti ne parlano, ma a volte essere forti significa ammettere che stai ancora cercando di capirlo”.