Tumori, cos'è il glioblastoma

Spesso la diagnosi arriva quando il tumore è già in fase avanzata.Colpisce soprattutto persone tra i 50 e i 70 anni e gli uomini leggermente più delle donne. In Italia si contano circa 1.500-2.000 nuovi casi all’anno.Nonostante i progressi, la prognosi rimane molto severa: con il trattamento standard (chirurgia, radioterapia e chemioterapia con temozolomide) la sopravvivenza media è di 14-16 mesi. Solo il 5-10% dei pazienti supera i 5 anni.Oggi la ricerca punta su immunoterapia, vaccini personalizzati, campi elettrici e nuovi farmaci, ma per ora nessun trattamento ha cambiato radicalmente il decorso della malattia.