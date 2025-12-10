Addio a Sophie Kinsella, l'autrice di "I love shopping" era malata da tempo

La famiglia ha annunciato su Instagram la scomparsa della scrittrice, simbolo mondiale della narrativa rosa brillante
E' morta Sophie Kinsella, autrice del best seller "I love shopping". La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Lo ha annunciato la famiglia sui social con queste parole: "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare - si legge ancora - come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice".
Sophie Kinsella, nata Madeleine Sophie Wickham il 12 dicembre 1969, viveva a Londra col marito Henry e cinque figli. Da tempo combatteva con una grave malattia, che aveva rivelato pubblicamente solo nel 2024: un glioblastoma diagnosticato nel 2022, affrontato - come lei stessa aveva raccontato - con l'obiettivo di proteggere la serenità dei figli e della famiglia.
Secondo quanto condiviso dai familiari, la scrittrice è morta serenamente, trascorrendo gli ultimi giorni immersa nelle cose che più amava: la famiglia, la musica, il calore della casa e lo spirito natalizio."Non possiamo immaginare la vita senza la sua luce" hanno scritto, descrivendola come una donna che non ha mai smesso di essere grata per l'amore ricevuto e per il successo ottenuto nel corso della sua carriera.
Il nome di Sophie Kinsella è legato indissolubilmente al romanzo "I Love Shopping", pubblicato nel 2000 e divenuto uno dei simboli del filone rosa della chick lit. Protagonista della serie è Becky Bloomwood, la giovane irresistibile e pasticciona che divenne un fenomeno mondiale: l'umorismo, la leggerezza, l'autoironia e le situazioni quotidiane della simpatica protagonista hanno conquistato più di quaranta milioni di lettori nel mondo che si sono letteralmente appassionati alla serie "shopaholic". Dal primo romanzo è nata una saga amatissima - composta da nove volumi e un ebook - oltre a un adattamento cinematografico del 2009 diretto da P. J. Hogan, con Isla Fisher nei panni dell'iconica Becky.
Prima di affermarsi come una delle autrici più note del panorama internazionale, Kinsella aveva lavorato nel giornalismo. La svolta arrivò proprio con il suo primo romanzo sotto pseudonimo, "The Secret Dreamworld of a Shopaholic", che inaugurò una carriera luminosa e la consacrò come una delle voci più influenti della narrativa femminile contemporanea. Complessivamente, le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue e pubblicate in oltre 60 Paesi, con vendite globali che superano le 45-50 milioni di copie.
La casa editrice Mondadori, che la pubblica in Italia, l'ha salutata e ricordata con un post sui social: "È stato un onore essere stati il tuo editore in Italia. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo".
La bibliografia - Tra i libri diventati best seller oltre a "I love shopping" le lettrici di tutto il mondo seguito le vicende della protagonista Becky anche in "I love shopping a New York" (2002), "I love shopping in bianco" (2002), "I love shopping con mia sorella" (2004), "I love shopping per il baby" (2007), "I love mini shopping" (2010), "I love shopping a Hollywood (2014)", "I love shopping a Las Vegas" (2015) e l’ebook "I love shopping a Venezia" (2014).
Oltre alla saga “Shopaholic”, Kinsella scrisse numerosi romanzi molto popolari, alcuni tradotti in Italia: "Sai tenere un segreto?" (2003), "La regina della casa" (2005), "Ti ricordi di me?" (2008), "La ragazza fantasma" (2009), "Ho il tuo numero" (2011), "Fermate gli sposi!" (2013), "La mia vita non proprio perfetta" (2017). Dal 2015 si avventurò anche nella narrativa Young Adult con "Dov’è finita Audrey?" (2015), "Sorprendimi!" (2018) e "La famiglia prima di tutto!" (2019). Tra i suoi titoli più recenti: "The Burnout" (2023) e "What Does It Feel Like?" (2024) — quest'ultimo particolarmente significativo perché rifletteva alcune delle sue esperienze personali negli ultimi anni.