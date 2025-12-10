Addio a Sophie Kinsella, l'autrice di "I love shopping" era malata da tempo

E' morta Sophie Kinsella, autrice del best seller "I love shopping". La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Lo ha annunciato la famiglia sui social con queste parole: "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare - si legge ancora - come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice".