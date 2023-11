Tapiro d'Oro a Fedez dopo le accuse di Morgan: "Ha fatto cose gravissime nei confronti di altre persone"

L'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d'Oro a Fedez dopo le dichiarazioni rilasciate all'inviato del tg satirico da Morgan, che ha accusato il marito di Chiara Ferragni di essere uno dei principali responsabili del suo allontanamento dalla tv. Fedez chiarisce: "Non è stato mandato via per il "vaffa" ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. È stato cacciato per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere".

"Morgan ha detto cose gravi e io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto", continua Fedez, che aggiunge: "Non l'ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario".

Anche sulla presenza di una cricca che decide tutto, Fedez replica: "Ad aprile, quando il programma mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l'hanno preso". E ancora: "La situazione è stata gestita malissimo fin dall'inizio, vedi l'infelice uscita omofoba "messa a tacere" con una donazione. Il programma ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il "Licio Gelli" Fedez e la sua P2".