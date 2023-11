Cosa è successo tra Fedez e Luis Sal, perchè hanno litigato, botta e risposta

A inizio giugno dopo settimane di voci e speculazioni sulla sparizione di Luis sal dal podcast "Muschio selvaggio" che i due conducevano insieme dal 2020, Fedez ha fatto un video su YouTube spiegando i motivi della lite. "Dopo l'esperienza di Sanremo abbiamo avuto un confronto molto acceso e abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire come stavano le cose - ha raccontato Fedez -. Alla fine della settimana Luis mi ha fatto sapere che non sarebbe più tornato a 'Muschio selvaggio' e io non l'ho presa bene". Poi è arrivata la replica di Luis Sal: "Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo". Le frizioni tra i due sono divampate dopo Sanremo. "Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez", ha detto Luis e dopo il festival davanti alla possibilità di chiudere il podcast, che secondo Sal era evitabile trovando una soluzione di compromesso, Fedez si sarebbe rifiutato e gli avrebbe detto: "Non puoi togliermi il mio podcast, sei un ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio". Lo youtuber ha terminato il suo intervento raccontando “Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Dillo alla mamma. Dillo all’avocato. Il botta è risposta è continuato fino al silenzio rotto dal messaggio social di Luis Sal dopo 5 mesi.