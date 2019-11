Tapiro d’Oro ad Antonella Clerici, anche lei vittima della truffa sui bitcoin

Anche Antonella Clerici testimonial inconsapevole di presunti investimenti milionari con i bitcoin. "Striscia la Notizia" ha consegnato anche a lei il Tapiro d’Oro, come già fatto in precedenza con altri colleghi vip, come Jovanotti, Buffon e Diletta Liotta, anche loro vittime della stessa banda.

“Qualcuno mi spiegasse cosa sono i bitcoin”, dice la conduttrice all’inviato Valerio Staffelli smentendo di aver mai fatto investimenti in criptovalute e aver mai dato l’autorizzazione a usare la propria immagine per pubblicizzarli. “È assolutamente una bufala, me lo hanno fatto notare gli amici di Instagram”, continua Antonella, che la prende con ironia: “Avessero detto che faccio arricchire la gente con gli spaghetti...”.