Tapiro d'oro a Diletta Leotta per la pubblicità dei bitcoin: "E' una fake news!"

Tapiro d'oro per Diletta Leotta. Nell'edizione di "Striscia la notizia" di martedì 5 novembre, Valerio Staffeli consegnerà il tapiro alla conduttrice televisiva e radiofonica. Come successo con Jovanotti, infatti, anche lei era all’oscuro del fatto che alcune sue immagini fossero state utilizzate sul web per invogliare l’acquisto di bitcoin. "Non ne sapevo niente. Non ho mai prestato la mia immagine per queste cose, è assolutamente una fake news" ha commentato lei.