Tapiro d'Oro a Fedez per attacchi alle Veline: "Ho generalizzato e ho sbagliato"

Quinto Tapiro d’oro per Fedez, ricevuto per mano di Valerio Staffelli. L'inviato di "Striscia la Notizia" ha raggiunto il cantante a seguito delle dichiarazioni fatte attraverso le Instagram Stories, nelle quali ha criticato le ragazze che, fino a qualche anno fa, scendevano a compromessi per avere successo.

"Le vostre figlie avevano il sogno di diventare Veline e concorrenti del Grande Fratello e per riuscirci dovevano fare cose poco edificanti, leccare culi a destra e a manca, uscire con vecchi bavosi", dichiara Fedez in una di queste storie. A questo punto, Staffelli ha mostrato a Fedez l’elenco di tutte le ragazze che sono state Veline nel programma chiedendogli di indicare quale fra loro si sarebbe comportata come da lui descritto.

Fedez si è scusato, dicendo di aver generalizzato ma tenendo comunque a puntualizzare che, nella storia della televisione, può essere successo che qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per arrivare al successo. "Ho sbagliato a dire Veline. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle. Il discorso era un altro, non verteva sulle Veline in sé."