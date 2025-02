Tapiro d'oro a Zlatan Ibrahimovic per l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "Delusi e arrabbiati"

"Siamo delusi e arrabbiati, questo Tapiro è meritato", spiega Ibrahimovic che fa appello all'unità della squadra anche dopo l'espulsione del difensore Theo Hernández. "Non è un momento positivo ma adesso è importante restare uniti come gruppo, far sciogliere la delusione e continuare su Coppa Italia e campionato", aggiunge il manager rossonero che poi blinda l'allenatore Conceição: "Sta facendo bene, quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia", afferma.