Reduce da uno scontro con la storica rivale Heather Parisi, un rimpiattino su questioni professionali e accuse su paradisi fiscali e ignoranza, Lorella Cuccarini accoglie con un abbraccio Valerio Staffelli e il suo tanto atteso Tapiro d'Oro: l'inviato di "Striscia la Notizia" coglie però l'occasione per porre una domanda spinosa sulla questione, ovvero se la showgirl si sia arrabbiata con la rivale perché l'ha accusata di ballare per Salvini. La Cuccarini , le cui simpatie per il leader della Lega sono chiare, si difende: "Mi piace il confronto e non l'insulto. Non mi piace avere una casacca, non l'ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico".