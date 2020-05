"Supercar" torna in tv: le 10 curiosità che devi sapere sul telefilm cult degli anni 80

Iris si tuffa nel cuore degli Anni Ottanta con il telefilm cult " Supercar ". La mitica KITT e il pilota Michael Knight (interpretato da David Hasselhoff ) danno appuntamento ai telespettatori tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 19.15 sul canale tematico di Mediaset. La serie tv andò in onda dal 1982 e il 1986, ma a distanza di quasi 40 anni sono ancora tanti gli aneddoti che (forse) non tutti sanno.

1) Una sigla iconica - Tra gli elementi più celebri della serie c'è il tema musicale, creato dal produttore Glen Larson e dal compositore Tu Phillips, autori di alte sigle come "Battlestar Galactica" e "Automan". Il tema di "Supercar" è stato ripreso e campionato anche in alcune canzoni hip hop, come per esempio "Fire It Up" di Busta Rhymes..



2) La rivalità con "Hazzard" - All'epoca "Hazzard" (in onda sulla Cbs) era il principale rivale del telefilm. Prima del lancio di "Supercar", la Nbc creò una pagina pubblicitaria, in cui metteva a confronto le due auto ed elencava tutte le caratteristiche che facevano di KITT un modello superiore al generale Lee, la macchina protagonista dell'altra serie. La rivalità era tale che in "Supercar" c'è un intero episodio parodia in cui KITT sfida una Dodge Charger del 1969, guidata da due campagnoli e ovviamente... la surclassa.



3) Cosa significa KITT - KITT è l’acronimo di "Knight Industries Two Thousand". Il primo nome scelto per l’auto era stato però T.A.T.T. (Trans Am Two Thousand), in riferimento al modello di auto: una Pontiac Trans Am.



4) Non solo Hasselhoff, ecco l'altra faccia di Michael Knight - La serie inizia con il salvataggio di un poliziotto, Michael Arthur Long (interpretato da Larry Anderson). L'uomo, grazie a una plastica facciale e a un duro addestramento, diventa Michael Knight (interpretato da David Hasselhoff) e insieme a KITT, diventerà un giustiziere a quattro ruote.



5) Febbre da KITT - KITT è una Pontiac Firebird Trans Am dell’82 modificata. Dopo il successo del telefilm il numero di ordini ricevuti dalla Pontiac per le Firebird Trans Am nere subì un’impennata clamorosa. Per ogni stagione tra i quattro e nove cloni di KITT venivano distrutti, per girare le scene d'azione più spettacolari. Ogni auto veniva venduta dalla General Motors alla Nbc alla cifra simbolica di un dollaro.

6) Il pilota "segreto" di KTT - Il pilota automatico è una delle funzioni più celebri di KITT Per realizzare quelle scene si utilizzava un’auto con guida a destra, con pilota e comandi nascosti dietro al sedile passeggero.



7) La "misteriosa" voce di KITT - Era l'attore William Daniels a doppiare la voce di KITT ma, pur recitando un numero di battute pressoché pari a quelle di Hasselhoff, non venne mai citato nei crediti. Registrando le sue parti da solo in studio, non ebbe nemmeno modo di conoscere di persona Hasselhoff. Lo incontrò solo sei mesi dopo la fine delle riprese a una festa di Natale organizzata dalla Nbc.





8) Un meccanico sexy per KITT - Nella prima stagione, il meccanico di KITT è Bonnie Barstow, interpretata dall'attrice Patricia McPherson. La sua bellezza acqua e sapone, però, non convinse la produzione e venne sostituita dalla più sexy Rebecca Holden. Hasselhoff, però, si oppose e ottenne che nella terza stagione Patricia McPherson riavesse il suo ruolo.



9) La maledizione dei sequel - Dopo il successo di "Supercar" in tanti tentarono di cavalcarne l'onda con sequel e remake. Nel 1991 il pilot "Supercar 2000 - Indagine ad alta velocità" doveva inaugurare una nuova serie, ma fu abbandonata sul nascere. Nel 1997 "Team Knight Rider" durò una sola stagione, mentre un decennio più tardi la serie-revival "Knight Rider" misi al centro il figlio di Michael Knight, ma dei 22 episodi previsti ne vennero realizzati solo 17.



10) La strana storia della "signora Knight" - Il nome scelto per il protagonista creò qualche problema all’attore Michael Knight. Durante la messa in onda della serie venne infatti sommerso dalla posta dei fan, indirizzata al suo omonimo televisivo. Il suo legame con "Supercar" non finì qui. Knight sposò nel 1992 l'attrice Catherine Hickland, ai tempi di "Supercar" moglie proprio di David Hasselhoff.

