Su Italia 1 le mattine sono con i classici del cartone: da "Kiss Me Licia" a "Occhi di gatto"

A partire da mercoledì 25 marzo torna, tutte le mattine alle 7:55, su Italia 1, " Kiss Me Licia ". Uno dei cartoni giapponesi più amati dai piccoli degli anni 80 e 90, al punto da far nascere nel 1987 uno spin off tutto italiano con Cristina d'Avena protagonista. Ma non sarà l'unico classico trasmesso dalla tv Mediaset: ci saranno anche " Memole dolce Memole ", " Pollyanna ", " Lady Oscar " e " Occhi di gatto ".

Dal lunedì al venerdì le avventure romantiche di Licia e Mirko saranno precedute alle 6.35 da "Memole dolce Memole", alle 7 da "Pollyanna" e alle 7:30 da "Fiocchi di cotone per Jeanie". Tutte e tre le serie sono iniziate alcune settimane fa. Cambio di programma invece nel weekend, dove si lascia spazio a "Una spada per Lady Oscar" (due episodi dalle 8) e "Occhi di gatto" (due episodi dalle 8:50).

"Kiss Me Licia", che è anche disponibile in streaming, su Mediaset Play, nella sezione Kids, si compone di 42 episodi. Reralizzata tra il 1983 e il 1984 e arrivata in Italia nel settembre del 1985, è un caso piuttosto anomalo nel panorama dei cartoni dell'epoca. Riscosse infatti molto più successo in Italia che non in patria. al punto che in Giappone si fermò alla prima e unica serie, mentre da noi venne realizzato un sequel in live action con Cristina d'Avena, "Love me Licia", andato avanti per quattro stagioni e diventato un telefilm di culto per gli appassionati.

