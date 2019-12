Holly e Benji tornano in tv: su Italia 1 arriva il remake "Captain Tsubasa"

"Captain Tsubasa", le immagini del remake dell'anime anni 80 Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi, "Captain Tsubasa" è uno dei manga sportivi più noti. Visto il successo del fumetto venne prodotta una versione animata omonima, trasmessa in Giappone dal 1983 al 1986. In Italia appare dal luglio 1986 con il nome di "Holly & Benji, due fuoriclasse". Nel nostro Paese (come in tanti altri), per semplificazione culturale, i nomi dei protagonisti vennero cambiati (in originale sono Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi). Successivamente arrivarono in Italia le serie "Holly e Benji: sfida al mondo" (1995), Che campioni Holly e Benji!!!" (1999), Holly e Benji Forever (2004).



Quello che arriverà in tv su Italia 1 è il remake della prima serie originale, trasmessa tra il 2018 e il 2019 in Giappone. I 52 episodi saranno in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45.

