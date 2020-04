Su Disney+ la magia dei grandi classici e il nuovo corto dei Simpson

Chi nella vita reale non ha mai usato espressioni come “I sogni son desideri” o “Specchio delle mie brame” o non ha mai canticchiato “Supercalifragilistichespiralidoso”? Modi di dire e canzoni che si sono radicati nella mente e nella vita di ognuno di noi, passando dalla sfera della fantasia alla quella della realtà. I classici Disney sono un vero e proprio tesoro per immagini in grado di rievocare bellissimi ricordi da riscoprire nuovamente in famiglia, un’occasione per condividere momenti indimenticabili e per tramandarli alle nuove generazioni. Tra i tantissimi titoli presenti sulla piattaforma streaming si trovano "Fantasia", "Pomi di ottone e manici di scopa", "Gli Aristogatti", "Pinocchio", "La Carica dei 101", "Alice nel Paese delle Meraviglie", "Il Libro della Giungla", "Le Avventure di Peter Pan", "FBI Operazione gatto", "Elliot il drago invisibile", "Un maggiolino tutto matto", "Quattro bassotti per un danese". Grandi classici che trovano anche una nuova vita nelle versioni live action come "Il Re Leone" (disponibile dal 10 aprile), "La Bella e la Bestia" e "Lilli e Il Vagabondo".

Il creatore dei Simpson, Matt Groening, ha condiviso sui social una speciale nota scritta a mano che dà la notizia ai fan di tutto il mondo del lancio del nuovo corto: "All’inizio di quest’anno abbiamo creato un elegante corto chiamato 'Maggie Simpson in: Playdate With Destiny'. È stato accolto così positivamente che volevamo che tutti avessero la possibilità di vederlo a casa".

Il film inizia in una normale giornata al parco per Maggie Simpson. Sembra essere un giorno come tutti gli altri, ma quando si trova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo, rubandole il cuore. Dopo un felice primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l’ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino il giorno seguente, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino (o Homer) a ostacolarla?





Distribuito nelle sale americane prima del film Disney e Pixar "Onward", "Maggie Simpson in Playdate with Destiny" si basa sul successo del cortometraggio animato, candidato agli Oscar nel 2013, "Maggie Simpson in The Longest Daycare". Entrambi i corti si uniscono alla ricchissima collezione di titoli de "I Simpson" presenti su Disney+ che includono anche "I Simpson - Il film" e 30 stagioni della serie televisiva vincitrice degli Emmy Award.





