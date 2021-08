Su Canale 5 "Olivia, forte come la verità": una donna in lotta per la giustizia

Debutta martedì 3 agosto, in prime-time, su Canale 5 , la miniserie "Olivia - Forte come la verità" , crime francese ambientato cinque anni dopo le vicende raccontate in "La mia vendetta" (La Vengeance aux yeux clairs). Il Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, fa da cornice alla storia della protagonista, Olivia Alessandri, interpretata da Laëtitia Milot .

Donna determina e di carattere, ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Difendere gli indifesi è il suo unico imperativo. L'energia messa nel vendicare la morte dei genitori ora è indirizzata nel combattere per conto degli altri. La legale non si ferma davanti a nulla, per aiutare chi si rivolge a lei.

"Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi", racconta la protagonista Laëtitia Milot, che conclude: "Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti".

Laëtitia Milot è stata Miss lingerie 2003 per il magazine FHM. Attrice, modella e scrittrice, è nota per il ruolo di Mélanie Rinato nella soap "Plus belle la vie2 e per aver partecipato a "Danse avec les stars", classificandosi al terzo posto.