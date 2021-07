Tgcom24

L'informazione Mediaset non chiude per ferie. Videonews, con un importante sforzo produttivo, da lunedì 26 luglio accende due nuove trasmissioni di approfondimento giornalistico. "Morning News", condotto da Simona Branchetti, in diretta ogni mattina su Canale 5 e in simulcast su Tgcom24 (dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11) e "Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili, in diretta ogni lunedì su Retequattro in prima serata.