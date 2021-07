Su Canale 5 debutta "Inés dell’anima mia", serie tv tratta dal bestseller di Isabel Allende

Ufficio stampa

Venerdì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, debutta "Inés dell’anima mia". La serie, in prima visione assoluta, è tratta dall’omonimo romanzo di Isabel Allende. La scrittrice cilena ha seguito in prima persona l’adattamento televisivo: "E' fedele alla storia, si concentra sul ritratto inedito di Inés Suárez, l'unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541".