“Striscia la Notizia”, un giorno con Kessy e Mely, le influencer da 5 milioni di follower

Hanno solo sedici anni ma contano cinque milioni di follower su TikTok, il social network sempre più utilizzato tra i giovanissimi. Sono Kessy e Mely, due gemelle influencer di origini peruviane, nate e cresciute a Milano.

“Striscia la Notizia” ha passato una giornata con loro, tra i video in piazza Duomo e il backstage con il Gabibbo. “Molte persone non vogliono entrare in questo mondo – spiegano le ragazze – Ma noi siamo sempre in due, ci facciamo forza a vicenda”. Perché sul web i commenti, anche negativi, non mancano mai.



Un’adolescenza “normale” per le due ragazze non è semplice. “Comunque per strada spesso le riconoscono”, spiega la madre. “Io le chiamo sempre per sapere come va, dove sono”, aggiunge il padre.

Kessy e Mely passano anche interi pomeriggi a programmare i brevissimi video che andranno su TikTok: un po’ una passione, un po’ un vero e proprio lavoro.