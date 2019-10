Influencer: arriva la laurea per diventare la nuova Ferragni

Negli ultimi anni il fenomeno Influencer non conosce confini. Trasformando la passione di molti giovani in un vero e proprio lavoro. Peraltro ben retribuito. Tante le aziende che, infatti, si affidano ai cosiddetti 'guru' dei social network per promuovere i loro prodotti. Perché i seguaci degli Influencer sono molto sensibile circa i suggerimenti dei propri idoli. Icone come Chiara Ferragni, Giulia de Lellis e Mariano di Vaio ne sono la dimostrazione: attraverso foto e post cliccatissimi, hanno ottenuto l’ammirazione di milioni di followers fino ad assurgere al ruolo di simboli che incarnano nuovi modelli da seguire ed emulare. Ma, per tanti che ci provano, in pochissimi ci riescono. Il business sul web risponde a logiche ben precise. Solo chi le impara bene e in fretta riesce ad avere successo. Nasce da queste premesse l'idea dell'università telematica eCampus, che - come riporta il sito Skuola.net - da quest'anno ha attivato un corso di laurea specifico dedicato agli aspiranti Influencer.

Studiare per diventare Influencer

Il nome già dice tutto: il nuovo percorso di laurea, ospitato all'interno del corso in Scienze della Comunicazione, si chiama proprio 'Influencer'. L'obiettivo? Fornire le competenze e gli strumenti per applicare i dettami del marketing al mondo 'social': una sorta di nuova disciplina - il marketing influenzale - che sta progressivamente scalzando quello tradizionale. "La figura dell’influencer - si legge nella presentazione del corso - pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come 'opinion leader' credibile e affidabile".

Un piano di studi con esami pensati ad hoc

Per valorizzare il nuovo indirizzo, l'ateneo ha predisposto un vero e proprio piano di studi al cui interno si possono distinguere gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta dello studente, da frequentare nei tre anni del corso. Tra gli insegnamenti vengono mixati argomenti tipici delle Scienze della Comunicazione con programmi attualissimi. Troviamo, ad esempio, esami di semiotica e di diritto ma anche di social-media e marketing, di informatica e di linguaggi dei nuovi media. Particolare attenzione è dedicata al fashion, uno dei più battuti dagli Influencer (con gli esami di psicologia e di sociologia della moda). A cui si aggiungono laboratori di scrittura e lettura e tirocini formativi. Infine, come ogni corso di laurea che si rispetti, per conseguire il titolo è prevista la discussione di una tesi finale.