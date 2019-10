TikTok conquista anche i vip italiani

Chi sono le star di TikTok? - I TikToker più famosi e popolari del social sono però altri. Proprio come gli influencer di Instagram, sono veri idoli per i più giovani e guadagnano grazie alle sponsorizzazioni. Alcuni vantano milioni di follower e collaborano con marchi importanti, come la 18enne Baby Ariel (30 milioni di follower) che, negli Stati Uniti, ha lanciato una linea di prodotti brandizzati e pubblicato alcune canzoni.

In Italia la web star indiscussa è Luciano Spinelli, 19 anni, con i suoi sette milioni di follower. Fiorello, in un video postato a settembre, ha addirittura detto di ispirarsi a lui: “Ormai lo posso dire: sono un fan di Luciano Spinelli. Sto imparando a tiktokkare, ma comunque già tiktokko abbastanza bene. Luciano, fatti sentire: ti voglio portare in tv, sulla Rai!”

Al secondo posto Elisa Maino: la studentessa romana di 16 anni ha 4.2 milioni di follower.

“Make every second count” - “Fai che ogni secondo conti” è lo slogan del social, preso alla lettera dai suoi utenti. L’app permette di creare brevi video dai 15 ai 60 secondi, nei quali i protagonisti possono esprimere sé stessi. Una volta creato, il video si può attivare la sincronizzazione labiale, aggiungere gli effetti speciali e modificare la velocità di riproduzione. I contenuti spaziano dal canto, al ballo fino all’intrattenimento.

Il social ha conosciuto una grande diffusione a livello globale: nel primo trimestre del 2018 è stata l'app più scaricata al mondo con circa 45,8 milioni di download e ogni giorno ha 150 milioni di utenti attivi.

Le accuse di censura - Negli Stati Uniti il social cinese rischia però di finire sotto inchiesta. Secondo il senatore repubblicano Marco Rubio l’app sarebbe sfruttata dal governo cinese per censurare argomenti sensibili e inibire la libera discussione. In un’inchiesta pubblicata dal quotidiano Guardian, a cui il senatore ha fatto riferimento, si sostiene che TikTok induca i suoi moderatori a censurare video ritenuti "pericolosi" dalle autorità cinesi, come Piazza Tienanmen, l’indipendenza tibetana o le recenti proteste di Hong Kong. La società ha negato tutte le accuse affermando che le linee guida sono stabilite dai singoli Paesi e non subiscono interferenze da Pechino.