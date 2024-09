"Striscia la notizia", il primo Tapiro dell'anno va a Maria Rosaria Boccia

Va a Maria Rosaria Boccia, per l’affaire Sangiuliano, il primissimo tapiro d’oro della 37esima edizione di "Striscia la notizia". Ed è un tapiro personalizzato: indossa gli occhiali con telecamera che Boccia sfoggiava anche in Parlamento e, in fronte, ha una cicatrice simile a quella dell'ex ministro della Cultura.