"Striscia la Notizia", Tapiro di diamanti per Valentino Rossi

Dopo l'addio definitivo di Valentino Rossi al Motomondiale, chiuso con la festa di Valencia, anche "Striscia la Notizia" ha voluto omaggiare il "Dottore" e la sua straordinaria carriera con un Tapiro molto particolare, ricoperto di diamanti.

A Milano, il nove volte campione del mondo ha incontrato Valerio Staffelli, che ha voluto testare le sue capacità sportive oltre alle due ruote: il pilota si è infatti misurato in alcuni palleggi con il pallone da calcio, nel basket e anche con la racchetta da tennis, anche se Rossi puntualizza: "Ora la stagione è finita, quindi è come se fossi in vacanza. Sarà molto dura quando riprenderà il Motomondiale, ma smettere era la scelta giusta e comunque continuerò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione".

Ma la trasmissione di Canale 5 non smette di stupire e l'inviato regala al pilota un passeggino realizzato per la figlia di Rossi, che nascerà a marzo. Un primo mezzo a due ruote, insomma, con il quale Rossi promette qualche impennata con la sua primogenita.