Valentino Rossi, la dedica commovente della “sua” Yamaha M1

“Ricordo sabato 24 gennaio 2004 come fosse ieri.

Il nostro primo appuntamento in Malesia.

Aspettavo uno come te da così tanto tempo.

Ero nervosa, ma è stato amore a prima vista per entrambi.

Ho capito subito che la nostra relazione sarebbe stata qualcosa di veramente speciale”. […]

Inizia così la lettera che la Yamaha M1 ha rivolto al suo amore italiano, una video-dedica al pilota con il quale ha vinto 4 titoli mondiali in MotoGP e 56 gare. “Valentino, sei parte di me ‒ ammette la M1 nella dedica ‒. Parte della mia storia. Parte di ciò che sono oggi e di chi sarò molto tempo dopo che ci separeremo”. Nel mezzo, le gioie regalate a milioni di persone in tutto il mondo, non solo tifosi ma anche frequentatori distratti e disinvolti delle corse, sempre pronti però a chiedere, dopo ogni gran premio, “cosa ha fatto Valentino?”.

Perché del pilota che porta il nome del santo degli innamorati è stato facile innamorarsi a prima vista, e poi continuare a farlo per un quarto di secolo. Per lʼallegria che ha sempre sparso ovunque, per la simpatia che sopraffaceva il carisma, per la sua umanità straboccante che ci ha fatto gridare: “Vale uno di noi!”, il doppio senso nella sua sintesi più sincera. Ma siamo poi sicuri che di emozioni Valentino non ce ne regalerà altre, in contesti altri magari? Si sa che certi amori non finiscono…