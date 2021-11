Eicma, la festa di Valentino tra la YZF-M1 60° anniversario e la YZF-R1 VR46 in regalo

Un mito che non scenderà mai da sella Ufficio stampa 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 3 di 23 Ufficio stampa 4 di 23 Ufficio stampa 5 di 23 Ufficio stampa 6 di 23 Ufficio stampa 7 di 23 Ufficio stampa 8 di 23 Ufficio stampa 9 di 23 Ufficio stampa 10 di 23 Ufficio stampa 11 di 23 Ufficio stampa 12 di 23 Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Ufficio stampa 18 di 23 Ufficio stampa 19 di 23 Ufficio stampa 20 di 23 Ufficio stampa 21 di 23 Ufficio stampa 22 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Unʼora e mezza di festa, dal vivo, con migliaia di tifosi che si erano prenotati con largo anticipo per il “One More Lap”, evento che ha dominato il primo giorno di apertura al pubblico della 78° edizione di Eicma. Yamaha ha voluto rendere omaggio al suo campione, 9 titoli mondiali, 115 granpremi vinti e 235 podi su 425 disputati. Un quarto di secolo di successi e copertine patinate, di liti memorabili in pista e fuori, di vittorie epiche come il primo titolo mondiale con Yamaha nel 2004 (e bis iridato nel 2005), la vittoria al “cavatappi” di Laguna Seca e il trionfo al GP dʼArgentina del 2015, celebrato con la maglia di Maradona. Icone, leggende, compagni per sempre delle nostre vite da tifosi.

A fine giornata Yamaha Motor ha voluto fare a Valentino un regalo a sorpresa: una YZF-R1 VR46 in una livrea speciale realizzata da Aldo Drudi, storico designer dei caschi e amico del pilota di Tavullia. Una moto che nel 2022 avrà una piccola porzione della produzione Yamaha: la R1 GYTR, con dettagli in fibra di carbonio, i freni Brembo, il serbatoio ampliato a 22 litri e una centralina high performance ECU REX 140 Marelli. Presto Rossi andrà a provarla al Mugello. Sì perché lʼultimo giro di Valentino, ieri a Eicma, pare proprio soltanto un arrivederci…

Dal know-how ne uscirà una piccola gamma, con le nuove Yamaha R6 e R6 GYTR esposte peraltro allo stand Yamaha di Eicma. La R6 ha dominato questʼanno il Mondiale Supersport (WorldSSP), forte del motore da 599 cc ad alte prestazioni con pistoni forgiati leggeri e valvole in titanio, più cambio elettronico che consente innesti perfetti delle marce superiori. La R6 GYTR aggiunge poi la carena in fibra di vetro rinforzata in carbonio e il sistema di scarico da corsa Akrapovic leggero. Questʼultima sarà disponibile esclusivamente negli Yamaha GYTR Pro Shop.