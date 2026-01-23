"Striscia la notizia", ottimi ascolti per l'esordio in prime time | Antonio Ricci: "Esperimento riuscito"
Share del 18.61% e 2.783.000 spettatori totali per la prima puntata del tg satirico nella sua nuova prestigiosa collocazione
© Ufficio stampa
Ottimi ascolti per l'esordio in prima serata di "Striscia la notizia – La voce della presenza". Giovedì 22 gennaio, la prima puntata del tg satirico di Antonio Ricci – nella sua nuova prestigiosa collocazione – ha ottenuto una share del 18.61% e 2.783.000 spettatori totali. Il varietà di Canale 5, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e con ospiti d’eccezione Maria De Filippi, Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone, ha raggiunto picchi di 5.880.000 telespettatori, pari al 27.99% di share.
Il commento di Antonio Ricci
"L'esperimento è riuscito. Per quanto riguarda i dati d'ascolto, l'obiettivo indicato da Pier Silvio Berlusconi, quando mi ha proposto di fare la prima serata, era quello dei due milioni e mezzo di spettatori, e lo abbiamo superato. Grazie a tutti", ha commentato Antonio Ricci.
"Striscia la notizia è tornata in prima serata in una veste rinnovata e ha subito conquistato i telespettatori con la sua energia e il suo stile unico. Ancora una volta, il talento di Antonio Ricci, con la consolidata coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ha confezionato una grande serata televisiva d'intrattenimento, satira e denuncia sociale", le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.