"Striscia la notizia", le anticipazioni della seconda puntata: tapiro a Checco Zalone

Tra i servizi: Luca Abete e la sua troupe aggrediti e minacciati durante un servizio a Napoli sui tassisti abusivi, Moreno Morello indaga su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico e Francesco Mazza - dopo il servizio in Spagna sui desokupas - volerà in Giappone per toccare con mano le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Rajae Bezzaz si occuperà di violenza sugli uomini e Michele Macrì di case fantasma. E ancora: come reagiscono le persone quando un padre maltratta un figlio omosessuale? Lo scopriremo nel nuovo esperimento sociale condotto da Valerio Staffelli.