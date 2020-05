Steve Carell alla conquista dello spazio nella serie "Space Force" tra ironia e satira (al progetto di Trump)

Il duo Greg Daniels/Steve Carell si riunisce sul piccolo schermo dopo il successo di "The Office" . I due come creatore e protagonista, sono gli artefici di una nuova workplace comedy (commedia ambientata su un posto di lavoro), "Space Force" in arrivo su Netflix . Tra ironia e satira politica, la serie prende di mira la militarizzazione dello spazio. Una storia vecchia da raccontare? Affatto, dato che a dicembre 2019 Donald Trump ha istituito una forza militare eponima che fa capo all’Air Force, che ha il compito principale di proteggere gli asset degli Usa nello spazio.

Mark Naird (Steve Carell), pluridecorato generale dell'aeronautica militare degli Stati Uniti viene promosso alla guida di una nuova divisione delle forze armate a stelle e strisce deputata alla conquista dello spazio, la Space Force. Il generale accetta quindi il compito assegnatogli dalla Casa Bianca e si trasferisce con la famiglia in una base in Colorado dove dovrà confrontarsi con scienziati e astronauti per tornare prima sulla Luna e da lì conquistare lo spazio.

Al fianco di Steve Carell troviamo due grandi nomi come John Malkovich, nei panni del Dottor Adrian Mallory, uno degli scienziati della Space Force, e Lisa Kudrow, la Phoebe Buffay di "Friends", che interpreta Maggie, moglie del generale Naird.

GARANZIA DI RISATE - Steve Carell è noto per i suoi ruoli comici, anche all'interno del Frat Pack ("Anchorman", "40 anni vergine"), a cui ha aggiunto interpretazioni in film drammatici come "Foxcatcher" e "Vice". Dopo essersi fatto conoscere sul piccolo schermo per la versione americana di "The Office" è stato anche protagonista di "The Morning Show". Per Greg Daniels è un periodo decisamente prolifico. Già ideatore di "The Office", "Parks and Recreation" e "King of the Hill", nonché sceneggiatore de "I Simpsons, è da poco uscito con la serie "Upload", da lui creata per Amazon Prime Video.

