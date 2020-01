Usa, il nuovo logo della Space Force scatena l'ironia: "E' uguale a quello di Star Trek"

Il presidente americano Donald Trump ha svelato su Twitter il nuovo logo della Us Space Force. Peccato che l'immagine scelta sia praticamente identica a quella usata in Star Trek per identificare la Flotta Stellare. La somiglianza impressionante non è passata inosservata sui social, dove subito si è scatenata l'ironia. Tra i primi commenti c'è quello di George Takei, uno degli attori della serie. "Ci aspettiamo i pagamenti per i diritti d'autore", ha twittato.